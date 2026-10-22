Insgesamt beteiligten sich den Insidern zufolge ‌mehr als 15 Investoren. Die Geldspritze bewerte DeepSeek vor dem Zufluss des neuen Kapitals mit 500 Milliarden Yuan. Der Abschluss werde in den ​kommenden Tagen erwartet, wobei sich Details noch ​ändern könnten. Mit der Summe hat ​DeepSeek sein ursprüngliches Ziel von 50 Milliarden Yuan verdoppelt. Dies unterstreicht das ‌starke Interesse von Investoren vor dem Hintergrund des Wettlaufs zwischen China und den USA bei der Künstlichen Intelligenz (KI).