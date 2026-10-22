Das Unternehmen habe rund 100 Milliarden Yuan von bestehenden und neuen Investoren eingesammelt, sagten vier mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zu den grössten Geldgebern gehörten der Batteriehersteller CATL und der WeChat-Betreiber Tencent, sagten zwei der Insider. Als neue Investoren seien unter anderem der Hausgerätehersteller Midea, der Essenslieferant Meituan und der Autobauer Geely eingestiegen.
Insgesamt beteiligten sich den Insidern zufolge mehr als 15 Investoren. Die Geldspritze bewerte DeepSeek vor dem Zufluss des neuen Kapitals mit 500 Milliarden Yuan. Der Abschluss werde in den kommenden Tagen erwartet, wobei sich Details noch ändern könnten. Mit der Summe hat DeepSeek sein ursprüngliches Ziel von 50 Milliarden Yuan verdoppelt. Dies unterstreicht das starke Interesse von Investoren vor dem Hintergrund des Wettlaufs zwischen China und den USA bei der Künstlichen Intelligenz (KI).
Die Finanzierungsrunde gilt als Signal für einen möglichen Börsengang. Reuters hatte im September berichtet, dass DeepSeek die Investmentbank CITIC Securities angeheuert habe, um eine Erstnotiz am chinesischen STAR Market vorzubereiten. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen sein neues Modell DeepSeek-V4.1-Flash vorgestellt.
DeepSeek, CATL und Tencent waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Finanzierungsrunde berichtet.
(Reuters)