TSMC, zu dessen Kunden unter anderem Nvidia und Apple gehören, ‌profitiert stark von den ⁠Fortschritten im Bereich der Künstlichen ‌Intelligenz. Dieser Trend hat die nachlassende Nachfrage nach Chips für ‍Unterhaltungselektronik wie Tablets nach der Pandemie mehr als ausgeglichen. Die vollständigen Quartalsergebnisse will ​TSMC am 15. Januar vorlegen.