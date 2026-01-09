Der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger TSMC hat im vierten Quartal dank des Booms ‌bei ‌Künstlicher Intelligenz (KI) einen Umsatzsprung verzeichnet und die Markterwartungen übertroffen. Der Erlös stieg von Oktober bis Dezember ​im Jahresvergleich um 20,45 Prozent auf ‌1,046 Billionen Taiwan-Dollar (33,04 ‌Milliarden Dollar), wie sich aus Berechnungen von Reuters auf der Grundlage der vom Unternehmen veröffentlichten Monatsdaten vom Freitag ergibt.

Grund dafür war ⁠die stark gestiegene Nachfrage nach den Produkten des taiwanischen Konzerns für KI-Anwendungen. Analysten hatten einer LSEG-Schätzung ​zufolge mit 1,036 Billionen Taiwan-Dollar gerechnet. ‌Die eigene Prognose von ‍TSMC, die nur in US-Dollar abgegeben wird, hatte ​bei 32,2 bis 33,4 Milliarden Dollar gelegen.

TSMC, zu dessen Kunden unter anderem Nvidia und Apple gehören, ‌profitiert stark von den ⁠Fortschritten im Bereich der Künstlichen ‌Intelligenz. Dieser Trend hat die nachlassende Nachfrage nach Chips für ‍Unterhaltungselektronik wie Tablets nach der Pandemie mehr als ausgeglichen. Die vollständigen Quartalsergebnisse will ​TSMC am 15. Januar vorlegen.

(Reuters)