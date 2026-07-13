Von LSEG befragte Analysten hatten im Schnitt ​mit 1,264 Billionen Taiwan-Dollar gerechnet. ​Der wertvollste börsennotierte Konzern ​Asiens, der den iPhone-Hersteller Apple sowie den ‌Chip-Entwickler Nvidia zu seinen Kunden zählt, hatte die ursprünglich für vergangenen Freitag ​geplante ​Veröffentlichung seiner ⁠Eckdaten wegen eines Taifuns ​verschoben. Am Donnerstag ⁠will TSMC detaillierte Quartalsergebnisse präsentieren.