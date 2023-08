Softbank hatte im vergangenen Jahr versucht, Arm für 40 Milliarden Dollar an NVidia zu verkaufen, war aber an den Kartellbehörden in Europa und den USA gescheitert. Danach forcierten die Japaner die Börsenpläne. Gegründet wurde Arm vor 33 Jahren als Joint Venture von Acorn Computers, Apple und VLSI Technology. Das Unternehmen war bereits von 1998 bis 2016 an der Börse notiert - damals in London und an der Nasdaq -, bevor es Softbank für 32 Milliarden Dollar übernahm.