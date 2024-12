Durch die Hilfen in Europa im Volumen von 21,4 Milliarden Euro würden die jährliche Bruttowertschöpfung um 33 Milliarden Euro und die Steuereinnahmen um etwa acht Milliarden Euro steigen, rechnete Schadt vor. Hinzu kämen 65.000 neue Arbeitsplätze, davon 49.000 in Deutschland. «Jeder direkte Arbeitsplatz erzeugt rund sechs weitere Stellen entlang der Wertschöpfungskette. Nicht eingerechnet sind Arbeitsplätze, die aufgrund von erhöhter Wettbewerbsfähigkeit in angrenzenden Industrien entstehen.»