Im dritten ​Quartal 2025 hatte eine schwächelnde ‌Nachfrage aus der Volksrepublik ‍die Bilanz von ASMI belastet. Zuvor hatte das ​niederländische Unternehmen seine Umsatzziele für das zweite Halbjahr 2025 gesenkt. Der Chipzuliefer-Branche machen die US-Beschränkungen ‌für Hochtechnologie-Exporte zu schaffen. ⁠So dürfen ASMI und der ‌grössere Rivale ASML ihre modernste Maschinen-Generation nicht nach China ‍liefern. Die dortigen Kunden greifen daher verstärkt zu älteren Modellen.