Das Volumen der Bestellungen sei nach vorläufigen Berechnungen im abgelaufenen Quartal auf etwa 800 Millionen ​Euro gestiegen, teilte der Chipindustrie-Zulieferer ‌ASM International (ASMI) am Montag mit.

Analysten hatten mit einem Wert von 669 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz habe mit 698 Millionen Euro die Markterwartungen ebenfalls übertroffen. ASMI-Aktien ⁠steigen daraufhin zur Eröffnung der Börse Amsterdam gegen den Trend um 1,4 Prozent.

Im dritten ​Quartal 2025 hatte eine schwächelnde ‌Nachfrage aus der Volksrepublik ‍die Bilanz von ASMI belastet. Zuvor hatte das ​niederländische Unternehmen seine Umsatzziele für das zweite Halbjahr 2025 gesenkt. Der Chipzuliefer-Branche machen die US-Beschränkungen ‌für Hochtechnologie-Exporte zu schaffen. ⁠So dürfen ASMI und der ‌grössere Rivale ASML ihre modernste Maschinen-Generation nicht nach China ‍liefern. Die dortigen Kunden greifen daher verstärkt zu älteren Modellen.