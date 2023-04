Der britische Chip-Designer, auf dessen Entwürfen praktisch alle Smartphone-Prozessoren basieren, strebt den Informationen zufolge noch in diesem Jahr an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq und peilt dabei acht bis zehn Milliarden Dollar an Erlösen an. Der genaue Zeitpunkt und der Umfang des Börsengangs hänge von den Marktbedingungen ab. SoftBank und ARM wollten sich nicht dazu äußern. Der Gesamtwert von ARM wird früheren Informationen zufolge auf mehr als 50 Milliarden Dollar taxiert.