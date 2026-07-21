Damit ⁠reagiere der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger auf steigende Kosten, schrieb ‌das Wirtschaftsblatt «Nikkei Asia» am Dienstag ‌unter Berufung auf Insider. ​Der taiwanische Konzern wollte sich auf Anfrage nicht direkt zu diesem Thema äussern. «Unsere Preisstrategie ist langfristig ausgerichtet und nicht ‌opportunistisch», betonte ein Sprecher.