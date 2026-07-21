Damit reagiere der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger auf steigende Kosten, schrieb das Wirtschaftsblatt «Nikkei Asia» am Dienstag unter Berufung auf Insider. Der taiwanische Konzern wollte sich auf Anfrage nicht direkt zu diesem Thema äussern. «Unsere Preisstrategie ist langfristig ausgerichtet und nicht opportunistisch», betonte ein Sprecher.
Dank einer weltweit rasant wachsenden Nachfrage ist TSMC nahezu voll ausgelastet. Das Unternehmen investiert zwar einen dreistelligen Milliardenbetrag in den Ausbau seiner Werke. Bis die neuen Anlagen in Betrieb gehen, dauert es jedoch noch.
TSMC-Chef C.C. Wei hatte unlängst Preiserhöhungen signalisiert. Drastische Anhebungen, wie sie in den vergangenen Monaten bei Speicherchips zu beobachten waren, lehnte er dagegen ab.
(Reuters)