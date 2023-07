In den vergangenen Quartalen haben die drei wichtigsten Chipmärkte an Boden verloren: Abwärts ging es bei PCs, Smartphones und bei Datenzentren. Angesichts der hohen Inflation, der steigenden Zinsen und der weltweiten Konjunkturabkühlung halten sich Verbraucher und Unternehmen mit Ausgaben für neue Technik zurück. Ausserdem hatten sich viele in der Corona-Pandemie mit elektronischen Geräten für das Homeoffice oder zum Zeitvertreib zur Genüge ausgerüstet. Das führte zu einem bisher noch nie dagewesenen Überangebot an Halbleitern. Die beiden weltweit führenden Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix fuhren in dem Geschäft zusammen einen Verlust von 15,2 Billionen Won (gut zehn Milliarden Euro) ein - so viel wie nie zuvor. Inzwischen sieht die Lage aber nicht mehr ganz so düster aus. Intel schrieb im abgelaufenen Quartal überraschend schwarze Zahlen.