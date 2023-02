Der Betriebsverlust des Apple-Zulieferers belief sich im Quartal von Oktober bis Dezember auf 1,7 Billionen Won (1,27 Milliarden Euro) gegenüber einem Gewinn von 4,2 Billionen Won ein Jahr zuvor, teilte SK Hynix am Dienstag mit. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 7,7 Billionen Won. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips rechnet damit, dass sich der Abschwung in der Branche in der ersten Hälfte des Jahres 2023 verschlimmern wird und sich die Marktbedingungen erst im Verlauf des Jahres verbessern.