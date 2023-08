Der Chiphersteller Globalfoundries (GF) hat Widerstand gegen geplante Milliardensubventionen der Bundesregierung für den taiwanischen Weltmarktführer TSMC in Dresden angekündigt. «TSMC ist mehr als zehnmal so gross wie wir, will jetzt in unserer Nachbarschaft Halbleiter produzieren, die unmittelbar mit unseren Produkten konkurrieren, gemeinsam mit drei unserer grössten Kunden, und dafür tief in den Subventionstopf greifen», sagte Saam Azar, der bei GF für Regierungs- und Rechtsangelegenheiten zuständig ist, dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Der Dresdner GF-Sprecher Jens Drews bestätigte das.