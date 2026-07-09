Siliziumwafer sind die Grundlage für ​die Herstellung von Computerchips. Durch ​den weltweiten Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) übersteigt die Nachfrage ‌nach diversen technischen Komponenten das Angebot. Branchenweit arbeiten Unternehmen daher mit Hochdruck am Ausbau ihrer Fertigungskapazitäten. Gleichzeitig gehen sie verstärkt ​dazu über, ​sich mit langfristigen ⁠Lieferverträgen abzusichern. Die Preise für Speicherbausteine haben ​sich wegen der ⁠Lieferengpässe in den vergangenen Monaten vervielfacht. Produzenten wie ‌Micron und den südkoreanischen Konkurrenten Samsung und SK Hynix beschert diese Entwicklung ein Rekord-Quartalsergebnis nach dem anderen.