Der ⁠weltgrösste Anbieter von Smartphonechips kündigte am Mittwoch ⁠die Übernahme der Softwarefirma Modular an. Das Startup bietet ‌eine Plattform an, mit deren Hilfe ‌KI-Modelle unabhängig von ​den verwendeten Prozessoren betrieben werden können. «Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft entwicklerfreundlichen Plattformen gehört, die in unterschiedlichen Rechenumgebungen eingesetzt werden können», sagte Qualcomm-Chef ‌Cristiano Amon.