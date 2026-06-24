Der ⁠weltgrösste Anbieter von Smartphonechips kündigte am Mittwoch ⁠die Übernahme der Softwarefirma Modular an. Das Startup bietet ‌eine Plattform an, mit deren Hilfe ‌KI-Modelle unabhängig von ​den verwendeten Prozessoren betrieben werden können. «Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft entwicklerfreundlichen Plattformen gehört, die in unterschiedlichen Rechenumgebungen eingesetzt werden können», sagte Qualcomm-Chef ‌Cristiano Amon.

Qualcomm will für die Transaktion bis zu 19,2 Millionen neue Aktien ausgeben. Gemessen ​am Schlusskurs vom Dienstag ergibt sich ​ein Kaufpreis von knapp ​vier Milliarden Dollar. Einem früheren Medienbericht zufolge ist Qualcomm ‌auch an Tenstorrent interessiert. Der Chipdesigner hat sich auf KI-Prozessoren spezialisiert.

Bislang ist Nvidia Weltmarktführer bei Hochleistungshalbleitern ​für ​Künstliche Intelligenz (KI). Ein Schlüssel ⁠zum Erfolg ist die ​Entwicklungsumgebung Cuda. Sie ermöglicht ⁠es Programmierern, die maximale Leistung aus ‌den Prozessoren herauszuholen.

(Reuters)