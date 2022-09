Zugleich erhält das Unternehmen von Japan Millionen für den Ausbau seiner Chipproduktion. Mit dem Geld solle die Herstellung von Speicherchips in der Fabrik in Hiroshima gefördert werden, teilte das Handels- und Wirtschaftsministerium mit. Micron bekommt dafür umgerechnet bis zu knapp 330 Millionen Euro. Japan war einst das weltweit wichtigste Zentrum der Halbleiterproduktion, hat inzwischen allerdings im Rennen mit Taiwan an Boden verloren. Auch die EU und die USA wollen die Chipindustrie mit Förderprogrammen stärken.