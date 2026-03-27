Empfohlen wird der Einsatz als Erstlinien-Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs im extensiven Stadium. Die Empfehlung basiert auf Daten der Phase-III-Studie IMforte. In der von Roche in Zusammenarbeit mit Jazz Pharmaceuticals durchgeführten Untersuchung zeigte die Kombinationstherapie eine deutliche Verbesserung gegenüber einer Monotherapie mit Atezolizumab, teilte das spanische Pharmaunternehmen am Freitag mit.