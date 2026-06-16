Gegen die Rückzahlungsforderung legte die Firma Beschwerde ein - allerdings erfolglos. Das Bundesgericht hält in einem am Dienstag publizierten Urteil fest, dass bei der Auszahlung der Härtefallgelder klar gewesen sei, dass eine so genannte bedingte Gewinnbeteiligung greife, wie im vorliegenden Fall.