2014 ging plötzlich eine weitere Tür auf – zum Crypto Space: "Als ich zum ersten Mal von Smart Contracts für die Blockchain hörte, passte das perfekt zu meiner gesamten Vorbildung." Die Interessen an Mathematik, kryptografischen Verfahren, Programmierung, Vertragstheorie und Finanzen – all das fliesse da zusammen. Mit seinem Spin-off will er nun eine Plattform bauen, um benötigte Daten aus der realen Welt auf eine neue Weise in die Blockchain zu übertragen. Sodass zum Beispiel für einen bestimmten Smart Contract nachgewiesen wird, dass die Daten – etwa zum aktuellen Leitzins – von der Schweizerischen Nationalbank stammen und nicht von irgendwelchen anonymen Quellen.