Die EZB hatte jüngst mit einem weiteren grossen Zinsschritt die Schlüsselzinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der an den Finanzmärkten massgebliche Einlagensatz liegt damit inzwischen bei 1,50 Prozent. EZB-Chefin Lagarde stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht, auch wenn sie dabei nicht in die Fussstapfen der Fed treten möchte. Diese hatte den US-Leitzins am Mittwoch zum vierten Mal in Folge um einen Dreiviertel-Prozentpunkt angehoben - auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.