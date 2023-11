Eine leichtfüssige Herangehensweise an die Politik hat ihr in der Vergangenheit durch Schwierigkeiten geholfen. Ein Stolperstein im Jahr 2020 — ihre Bemerkung, die EZB sei «nicht dazu da, die Spreads zu schliessen», was zu einem sprunghaften Anstieg der italienischen Anleiherenditen führte — war eine frühe Lektion in Sachen Macht der Worte. Innerhalb weniger Tage gewann sie dann die Unterstützung für ein Notfallprogramm zum Ankauf von Vermögenswerten.