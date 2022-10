Der beispiellose Höhenflug in der Pandemie, wo die Nachfrage nach Luxusuhren keine Grenzen kannte und die Zeitmesser als Anlagetools Karriere machten, mit zuweilen total abgehobenen Preisen, hat mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise abrupt geendet. Zu bedrohlich die Lage, zu ungewiss die Zukunft – sodass selbst einem der grössten Optimisten in der Branche mulmig geworden ist. Anfang August hat Philipp Man, Co-Gründer und CEO einer der grössten Online-Uhrenplattformen, Chronext, 40 seiner knapp 150 Mitarbeitenden entlassen. Warum? Was geschah dann? Man erzählt hier in seinem ersten Interview nach der grossen Ernüchterung.