Die Mitarbeiter der Credit Suisse wollten am Sonntagabend in einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz einfach nur von ihren Chefs hören, wie es weitergeht, nachdem sie Tage und ein ganzes Wochenende in Chaos und Verwirrung verbracht hatten. Kurz zuvor war ihnen wie der gesamten Öffentlichkeit im Schweizer Fernsehen verkündet worden, dass ihre Bank für 3 Milliarden Franken an den grösseren Lokalrivalen UBS geht, in einem entscheidend von der Regierung in Bern eingefädelten Notfall-Deal.