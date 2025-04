Die in einem Eigentümerwechsel befindliche CI Com hab bei der SIX Exchange Regulation (SER) ein Gesuch um Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 eingereicht, wie die Gesellschaft in ihrer Mitteilung weiter schreibt. Der Jahresbericht müsse von den an der kommenden Generalversammlung zu bestimmenden Verwaltungsräten der neuen Hauptaktionärin Sebrina AG fertiggestellt und genehmigt werden, begründet CI Com die Verzögerung.