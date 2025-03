Die Hauptaktionärin Dual Holding mit Sitz in Freiburg verkauft ihr gesamtes Aktienpaket an die Sebrina Holding mit Sitz in Genf. Mit diesem Schritt soll die Zukunft von Ci Com langfristig gesichert werden. In einem am 21. März unterzeichneten Vertrag habe sich Sebrina dazu verpflichtet, von Dual alle nicht kotierten Ci Com-Namenaktien zu erwerben, teilte Ci Com am Montag mit. Das Paket umfasst 570'000 Namenaktien und macht 43,85 Prozent am gesamten Aktienkapital aus. Angaben zum Verkaufspreis werden in der Mitteilung keine gemacht. Auch sei kein Pflichtangebot an alle Aktionäre notwendig, da es diesbezüglich eine Opting-Out-Klausel gebe.