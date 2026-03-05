Für die UBS kommt das Minus dennoch nicht überraschend. Der Grund ist der Ausblick. Aufgrund der Senkungsrisiken für die Konsenserwartungen 2026 rechnete der zuständige Analyst mit einer erhöhten Volatilität. Seine Kaufempfehlung revidierte er jedoch nicht. Auch der Analyst von Baader Helvea attestierte ein Risiko für eine Senkung beim EBITDA-Konsens um 5 bis 10 Prozent.