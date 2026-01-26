Die Elektronikgruppe Cicor hält nach der geplatzten Akquisition der britischen TT Electronics an der eingeschlagenen Strategie fest und will kräftig wachsen. Cicor-Chef Alexander Hagemann blickt sogar mit «noch grösserer Zuversicht» in die Zukunft als bis anhin, wie er im Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (online am 26.01.) erklärte.
«Ursprünglich dachte ich, unser Geschäftsmodell lasse sich bis zu 1 Milliarde Franken Umsatz skalieren. Angesichts unserer Erfolge sehe ich mittlerweile das Potenzial, es auf 1,5 bis 2 Milliarden auszuweiten», sagte Hagemann. Das Ziel der Umsatzmilliarde wurde ursprünglich bis 2028 angepeilt.
Mit der Ausarbeitung neuer Mittelfristziele werde sich das Cicor-Management «im Laufe des Jahres intensiv auseinandersetzen». Wachsen will man aus eigener Kraft wie auch durch Zukäufe. «Unsere Pipeline an Übernahmekandidaten ist prall gefüllt, auch das organische Wachstum zieht spürbar an. Wir bleiben also auf einem hohen Tempo», sagte Hagemann.
Fokus auf kleinere Zukäufe
Cicor werde sich verstärkt auf kleinere Übernahmen konzentrieren. Schliesslich würden sich Gelegenheiten für grössere Akquisitionen, wie dies bei TT Electronics der Fall gewesen wäre, nur selten bieten, so der Cicor-Chef. Die Übernahme von TT Electronics war Anfang des Jahres an den Forderungen des grössten Einzelaktionärs DBAY Advisors gescheitert.
Kleinere Kandidaten gebe es am europäischen Markt zuhauf, sagte Hagemann weiter. «In unserem Sektor existieren mehr als 200 Unternehmen, die je einen Jahresumsatz zwischen 20 und 250 Millionen Euro erwirtschaften. Das Feld ist gross.»
Im Fokus stehen die Kernmärkte Industrieelektronik, Medizintechnik sowie Luft-/Raumfahrt & Verteidigung. «Dass wir diese Strategie leben, zeigen die dreizehn Akquisitionen seit 2021, die in diesen Kernbereichen verwurzelt sind.» Nachdem zuletzt in Europa zugekauft wurde, will Cicor auch die Marktposition in den USA ausbauen.
«Talsohle in Deutschland durchschritten»
Im Tagesgeschäft sieht Hagemann in den Bereichen Luftfahrt und Verteidigung dank grosser Staatsverträge einen Boom. Zugleich würden sich die Industrie- und die Medizintechnik nach der jüngsten Schwäche stabilisieren, vor allem in Deutschland. «Wir glauben, dass die Talsohle dort durchschritten ist.»
Auf die Frage, ob die Aufnahme von Dividendenzahlungen zum Thema werden, sagte Hagemann: «Wir haben bewiesen, dass unsere Wachstumsstrategie Mehrwert für unsere Aktionäre schafft. Daher ist jeder Franken, der in unser Wachstum investiert wird, die profitabelste Anlage. Das gilt besonders jetzt, wo sich der Markt neu ordnet.»
