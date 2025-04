Im Rahmen der Übernahme integriert Cicor fünf Produktionsstandorte in Frankreich sowie zwei weitere Werke in Marokko in ihr bestehendes EMS-Geschäft («Electronic Manufacturing Services»), wie es weiter heisst. Die Transaktion erweitere die Cicor-Gruppe um rund 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 125 Millionen Franken profitablen Umsatz. Die Übertragung des Geschäfts an Cicor soll am 22. April 2025 abgeschlossen sein.