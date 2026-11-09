Die Fertigung im Rahmen der neu gewonnenen Programme erfolge an den Standorten in Frankreich und Grossbritannien, so das Communiqué weiter. Zusammen mit bereits früher bekannt gegebenen Aufträgen stellten die neuen Programme einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Position im französischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung dar. Gleichzeitig baue das Unternehmen seine Marktführerschaft in Grossbritannien aus.