Der Erstauftrag hat ein Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Bereich in Schweizer Franken, wie der Elektronikhersteller am Montag mitteilte. Die Auslieferung der am Standort in Wangs produzierten Komponenten ist für das Jahr 2026 vorgesehen.
Cicor erwartet zudem einen Folgeauftrag, welcher den Bedarf im Jahr 2027 und in den Folgejahren abdeckt.
Dieser Erfolg bestätige die technologische Führung von Cicor in der Entwicklung und Fertigung von Dünnschichtsubstraten, heisst es weiter. Das zusätzliche Volumen entspreche rund 10 Prozent des Jahresumsatzes der Division Advanced Substrates. Für diese Division hatte Cicor für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von gut 45 Millionen Franken ausgewiesen.
Weiter teilt das Unternehmen mit, dass die Verlagerung der Produktion vom Standort Ulm in Deutschland nach Wangs in der Schweiz nach der Konsolidierung der Dünnschicht-Aktivitäten im deutschen Backnang weitgehend abgeschlossen sei. Die Produktion in Ulm wurde eingestellt.
(AWP)