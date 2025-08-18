Dieser Erfolg bestätige die technologische Führung von Cicor in der Entwicklung und Fertigung von Dünnschichtsubstraten, heisst es weiter. Das zusätzliche Volumen entspreche rund 10 Prozent des Jahresumsatzes der Division Advanced Substrates. Für diese Division hatte Cicor für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von gut 45 Millionen Franken ausgewiesen.