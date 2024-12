OEP offeriert wie vorangekündigt 55,17 Franken je Cicor-Aktie, wie aus dem am Donnerstag publizierten Prospekt hervorgeht. Wirklich übernehmen will OEP die Cicor aber nicht, was sich auch an dem letzten Schlusskurs von 58 Franken ablesen lässt. Nach der Wandlung einer Wandelanleihe wurde aber eine Beteiligungsschwelle überschritten, die eine entsprechende Pflicht auslöst.