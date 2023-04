Fokus auf wachsende Märkte

Darüber hinaus sei dem Unternehmen seine Fokussierung auf anspruchsvolle Elektronik in den strategischen Zielmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung in Europa zugutegekommen. Denn hier habe die Gruppe von dem Trend zum Reshoring profitiert, also der Rückverlagerung der Produktion aus Asien nach Europa. Zudem lagerten immer mehr Unternehmen die Entwicklung und Fertigung von Elektronik aus, was die Geschäfte ebenfalls stütze.