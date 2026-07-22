Organisch ergab sich damit ein Nullwachstum. Cicor betont indes, dass im zweiten Quartal mit einem organischen Plus von 5,3 Prozent die Rückkehr zu eigenem Wachstum gelungen sei. Das erste Quartal sei noch von Einschränkungen in den Lieferketten und von einer begrenzten Verfügbarkeit von Komponenten geprägt gewesen.