Cicor erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Nettoumsatz von 351,7 Millionen Franken. Dies ist ein Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, ging der Umsatz zwar um 3,5 Prozent zurück, damit liege man aber noch über dem Gesamtmarkt, der einen «deutlichen zweistelligen Rückgang» verzeichnet habe, so das Unternehmen.