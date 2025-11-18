Umsatz wird sich mehr als verdoppeln

Zusammen kämen die beiden Unternehmen auf einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken und wiesen eine «branchenführende» EBITDA-Marge auf, hiess es Ende Oktober, als Cicor die Übernahme angekündigt hatte. Cicor allein kam im letzten Jahr auf einen Umsatz von gut 480 Millionen Franken, nach neun Monaten summierten sich die Verkäufe im laufenden Jahr nicht zuletzt dank verschiedener Übernahmen auf 441 Millionen. TT kam in 2024 auf einen Umsatz von 521 Millionen Pfund.