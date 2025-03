Cicor erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 480,8 Millionen Franken. Dies ist ein Plus von 23,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, ging der Umsatz allerdings um 1,6 Prozent zurück, wie das Technologieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Die vollzogenen Akquisitionen hätten mit 26,1 Prozent zum Umsatzwachstum beigetragen. Dagegen wirkte sich der starke Franken mit -1,1 Prozent negativ auf den Umsatz aus.