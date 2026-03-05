Aufgrund von mehreren Zukäufen schlugen bei Cicor Ertragseffekte zu Buche, insbesondere durch die Übernahme von Éolane in Frankreich. Dies habe zu einer Margenverwässerung geführt. Die Marge von Éolane soll schrittweise an das Niveau der anderen Bereiche herangeführt werden. Bis Ende des Jahres stellt das Management eine hohe einstellige EBITDA-Marge bei Éolane in Aussicht. Die Integration verlaufe planmässig, heisst es weiter.