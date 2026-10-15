Starkes Schlussquartal erwartet

Trotz der anhaltenden Lieferengpässe rechnet Cicor für das vierte Quartal mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung. Der hohe Auftragsbestand und Fortschritte bei der Bewältigung der Lieferprobleme dürften dazu beitragen, dass das Schlussquartal «mit Abstand zum umsatzstärksten» des Jahres wird. Für das gesamte zweite Halbjahr erwartet Cicor einen Umsatz, der 10 bis 25 Prozent über dem Niveau der ersten sechs Monate liegt.