Die Aktien von Cicor notieren am Dienstag kurz nach Börsenstart zeitweise rund 3,3 Prozent im Plus bei 143 Franken. In einem insgesamt schwunglosen Marktumfeld, der Swiss Market Index (SMI) legt rund 0,1 Prozent zu, sorgt eine Neuabdeckung durch die Privatbank Berenberg für Rückenwind bei den Cicor-Titeln.
Dabei sieht Berenberg viel Potenzial für die Aktien des Elektronikkonzerns. Mit der Einstufung «Buy» und einem Kursziel von 180 Franken ergibt sich ein mögliches Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Die Analystin Chiara Di Giammaria begründet diese Prognose damit, dass Cicor von der anhaltenden Konsolidierung im Elektronikfertigungsdienstleistungs-Sektor (EMS) sowie von einer steigenden Nachfrage im Verteidigungsbereich profitieren dürfte.
Mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zyklus habe Cicor den EMS-Markt um das Doppelte übertroffen. So sei das Unternehmen gemessen am Marktanteil zum viertgrössten EMS-Anbieter in Europa aufgestiegen und habe das Wachstum seiner nächsten Konkurrenten in den letzten vier Jahren um 9 Prozentpunkte übertroffen. Zudem habe Cicor in schneller wachsenden Branchen expandiert und das Engagement seit 2021 verdreifacht, während es sein Engagement in Commodity-Märkten wie Automobil und Konsumgüter minimiert habe.
Mit dieser positiven Einschätzung gehört die Expertin zu den eher zurückhaltenden Branchenkennern. Die niedrigste Kurszielprognose stammt von Research Partners mit 105 Franken, liegt jedoch bereits knapp ein Jahr zurück. Aktuell gibt ODDO BHF mit 175 Franken das niedrigste Ziel an, während MWB Research mit 200 Franken das höchste festlegt. Der Marktkonsens – inklusive der Schätzung von Research Partners - liegt bei 173 Franken. Durchgehend empfehlen Analysten den Titel zum Kauf.
(AWP/cash)