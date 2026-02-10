Mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zyklus habe Cicor den EMS-Markt um das Doppelte übertroffen. So sei das Unternehmen gemessen am Marktanteil zum viertgrössten EMS-Anbieter in Europa aufgestiegen und habe das Wachstum seiner nächsten Konkurrenten in den letzten vier Jahren um 9 Prozentpunkte übertroffen. Zudem habe Cicor in schneller wachsenden Branchen expandiert und das Engagement seit 2021 verdreifacht, während es sein Engagement in Commodity-Märkten wie Automobil und Konsumgüter minimiert habe.