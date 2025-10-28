Mit dem Werk in Cleveland (Ohio) erhält Cicor erstmals eine eigene Produktionsbasis in den Vereinigten Staaten - ein Schritt, der dem Wunsch vieler Kunden nach lokaler Fertigung entgegenkomme, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Aufbau eines eigenen Werks hätte laut Cicor deutlich höhere Investitionen erfordert.