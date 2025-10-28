Mit dem Werk in Cleveland (Ohio) erhält Cicor erstmals eine eigene Produktionsbasis in den Vereinigten Staaten - ein Schritt, der dem Wunsch vieler Kunden nach lokaler Fertigung entgegenkomme, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Aufbau eines eigenen Werks hätte laut Cicor deutlich höhere Investitionen erfordert.
Zusätzlich übernimmt Cicor den Valtronic-Standort im marokkanischen Berrechid, wo sich die Produktionskapazitäten verdoppeln sollen. Insgesamt wächst die Gruppe um rund 220 Mitarbeitende und erzielt einen zusätzlichen Umsatz von mindestens 20 Millionen Franken. Die Integration der Standorte soll in den kommenden Wochen starten. Grosse Auswirkungen auf Bilanz und EBITDA-Marge erwartet Cicor keine.
(AWP)