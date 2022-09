Am Standort Thaun An City in Vietnam investiert das Unternehmen einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in Franken und verdoppelt dort so die Kapazität. Die signifikante Erweiterung der Produktion sei wegen der gestiegenen Nachfrage bestehender und neu gewonnener Kunden notwendig, teilte das Unternehmen am Montag mit. So sei Cicor jüngst von einem wichtigen Hersteller von Industrietechnik aus der DACH-Region zum ersten strategischen Lieferanten für Elektronikfertigung ernannt worden. Dies werde ab 2023 zu zusätzlichem Umsatz führen.