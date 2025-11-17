Im Oktober allein sind aus diesem Sektor Aufträge im Wert von rund 40 Millionen Franken eingegangen. Die Ziele für das Gesamtjahr werden bekräftigt. Durch die neuen Aufträge habe sich das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-bill-ratio) per Ende Oktober auf 1,09 erhöht, teilte die Industriegruppe am Montag mit. Per Ende September lag sie noch bei 1,04.