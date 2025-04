In dem Rahmen soll ausserdem der Schweizer Produktionsbetrieb von Mercury in Plan-Les-Ouates mit 34 Mitarbeitenden an Cicor gehen und innert der nächsten 18 Monate an die Cicor-Standorte in Newport (UK) und Bronschhofen (Schweiz) verlagert werden. Die Transaktion soll in rund einem Monat abgeschlossen sein.