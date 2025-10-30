Das Elektronikunternehmen Cicor will den britischen Rivalen TT Electronics übernehmen. Das Gebot bewerte TT mit rund 287 Millionen Pfund, teilte Cicor am Donnerstag mit. Die Aktionäre von TT sollen 100 Pence in bar sowie Cicor-Aktien erhalten. Insgesamt entspreche das Angebot 155 Pence je TT-Aktie. Der Verwaltungsrat von TT unterstütze die Offerte einstimmig. Zusammen kämen die beiden Unternehmen auf einen Umsatz von über 1,2 Milliarden Franken. Der Fokus solle weiterhin auf den Endmärkten Industrie, Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung sowie Medizintechnik liegen.