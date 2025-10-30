Das Elektronikunternehmen Cicor will den britischen Rivalen TT Electronics übernehmen. Das Gebot bewerte TT mit rund 287 Millionen Pfund, teilte Cicor am Donnerstag mit. Die Aktionäre von TT sollen 100 Pence in bar sowie Cicor-Aktien erhalten. Insgesamt entspreche das Angebot 155 Pence je TT-Aktie. Der Verwaltungsrat von TT unterstütze die Offerte einstimmig. Zusammen kämen die beiden Unternehmen auf einen Umsatz von über 1,2 Milliarden Franken. Der Fokus solle weiterhin auf den Endmärkten Industrie, Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung sowie Medizintechnik liegen.
Die Aktionäre von TT könnten voraussichtlich im Dezember über die Transaktion abstimmen. Der Abschluss des Geschäfts werde im ersten Halbjahr 2026 erwartet. Die kombinierte Gruppe soll an der Schweizer Börse SIX bleiben, während sich TT nach Abschluss der Transaktion von der Londoner Börse zurückziehe. Das Management von Cicor soll im Amt bleiben. Der Chef von TT, Eric Lakin, soll dem Führungsteam der kombinierten Gruppe beitreten.
Cicor setze ihre Expansionsstrategie mit erhöhter Geschwindigkeit fort, erklärte ZKB-Analyst Bernd Laux. «TT, die grösste Akquisition von Cicor seit Bestehen, würde die technologische und geografische Präsenz von Cicor weiter verbreitern und das Gesamtunternehmen auf ein neues Niveau heben.»
(Reuters)