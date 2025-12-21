Welches sind die drei wichtigsten makroökonomischen Faktoren, die 2026 die Finanzmärkte prägen werden?

Es wird sich vieles um die Themen Wachstum, Inflation und Defizit/Verschuldung drehen. Das konjunkturelle Umfeld ist intakt. Die Wirtschaft boomt nicht, aber sie ist intakt. Eine zentrale Frage wird sein, ob das so bleibt oder ob es aufgrund des Handelskonflikts doch zu stärkeren Bremsspuren – die bislang ausgeblieben sind – beispielsweise im Handel oder am Arbeitsmarkt kommen wird. Und wie stark wirken die Fiskalstimuli in Europa und in den USA dem entgegen? Gleiches gilt für die Inflation. Wie viel der Zolllast wird letztlich vom Konsumenten getragen? Schlägt das auf den Konsum? Hindert das insbesondere die Fed daran, die Zinsen so weit zu senken, wie das heute erwartet wird? Die Konjunktur, die Inflationsentwicklung und die Art, wie die Fiskal- und Geldpolitik darauf reagieren (können), werden wichtige Faktoren für die Finanzmärkte 2026 sein. Und natürlich kann auch die politische Agenda, vor allem in den USA, immer wieder für Marktbewegungen sorgen, im Guten wie im Schlechten.