Der Umsatz schrumpfte zwar den Angaben zufolge um sechs Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar, lag aber am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne. Der Reingewinn lag mit 0,91 Dollar je Aktie sogar leicht darüber. Auf dieser Basis hob Cisco das Ziel für den Gesamtjahresumsatz auf 55,3 bis 56,3 von 55 bis 56,2 Milliarden Dollar an. Für das angelaufene Quartal stellte der US-Konzern Erlöse von 13,75 bis 13,95 Milliarden Dollar und einen Überschuss von 0,89 bis 0,91 Dollar je Aktie in Aussicht.