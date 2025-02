Der anhaltende Boom Künstlicher Intelligenz (KI) beschert Cisco erneut ein überraschend starkes Quartalsergebnis. Daher hob der Netzwerk-Ausrüster am Mittwoch seine Ziele für das Geschäftsjahr 2024/2025 an. Ausserdem stellte er eine höhere Dividende sowie zusätzliche milliardenschwere Aktienkäufe in Aussicht. Cisco-Titel stiegen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um knapp sieben Prozent.