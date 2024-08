Weltweite milliardenschwere Investitionen in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) haben Cisco erneut ein Quartalsergebnis über Markterwartungen beschert. «Wir verzeichneten Auftragszuwächse über das gesamte Unternehmen hinweg, da sich die Kunden darauf verlassen, dass Cisco in der KI-Ära sämtliche Aspekte ihres Geschäfts untereinander verbindet und nach aussen hin schützt», sagte Chuck Robbins, der Chef des Netzwerk-Ausrüsters am Mittwoch. Gleichzeitig kündigte er den Abbau von sieben Prozent aller Stellen im Konzern an. Cisco-Papiere stiegen daraufhin im nachbörslichen Geschäft an der Wall Street um knapp sechs Prozent.