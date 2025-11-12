Im ersten Quartal legte der Umsatz um 8 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 5 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um sechs Prozent um mehr als sieben Prozent auf 79,18 Dollar nach oben. Analysten zufolge zeigen die Zahlen, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Bemühungen macht, sich ein grösseres Stück vom KI-Kuchen abzuschneiden.