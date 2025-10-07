In dem ausführlichen Interview am Montag sagte Griffin auch, dass die 100'000 Dollar Kosten für die Bindung von Mitarbeitern mit einem H-1B-Visum für sein Unternehmen kein grosses Problem darstellen würden. «Glücklicherweise sind wir in einem Wirtschaftssektor tätig, in dem einmalige Kosten von 100'000 Dollar für die Einstellung einer neuen Person nicht entscheidend sind», sagte Griffin. «Viel mehr Sorgen mache ich mir um die brillanten Studenten in Indien, die nicht nach Amerika kommen, oder um die begabten Mathematik- und Physikstudenten, die sich entscheiden, in China zu bleiben.»