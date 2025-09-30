Die drei weltweit führenden Cloud-Anbieter Amazon, Google und Microsoft würden bei der anstehenden Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse voraussichtlich beschleunigte Investitionen signalisieren, hiess es weiter. Damit wollten die sogenannten Hyperscaler der stürmisch wachsenden Nachfrage gerecht werden. Gleichzeitig müssten für die neuen Hochleistungsrechner weltweit zusätzliche Kraftwerke mit einer Kapazität von 55 Gigawatt gebaut werden. Das ist etwa ein Fünftel der in Deutschland installierten Kraftwerksleistung.