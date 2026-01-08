Die heutige Kurstendenz mag etwas überraschen. Immerhin kam heute nach langer Durststrecke endlich wieder eine Kurszielerhöhung eines Analysten herein. Dies, nachdem in den vergangenen Monaten lediglich negative Empfehlungen abgegeben worden waren. So erhöht der Analyst von Citigroup das Kursziel um 10 Franken auf 190 Franken, dies mit einer Kaufempfehlung.
Seine Anpassung beruht auf der Situation in den Endmärkten. In Amerika habe sich das Wachstum zuletzt verlangsamt, belastet durch makroökonomische Unsicherheiten. Das Marktumfeld in China bleibe ebenfalls herausfordernd. Jedoch dürfte das Wachstum in der Region EMEA anhalten, getragen von einer soliden Nachfrage im Nahen Osten, in Afrika sowie in Ost- und Südeuropa, so der Experte. Er rechnet dennoch mit einem Umsatzrückgang auf Gruppenebene.
Die negativen Einschätzungen der Kollegen bezogen sich ebenso auf die schwachen Märkte. Das Wachstum habe sich spürbar abgeschwächt und neue interne Strukturen würden zwar die Margen stützen, jedoch würde ein dauerhaft niedrigerer Wachstumspfad damit einhergehen. Tiefere Bewertungsmultiplikatoren gegenüber der Vergangenheit seien angebracht, begründete Morgan Stanley.
Experten sehen das neue Jahr als ein Übergangsjahr für Sika, wonach eine Markterholung erst ab der zweiten Jahreshälfte einsetzen dürfte. Schenkt man den Optimisten unter den Experten Glauben, bestehe zudem Hoffnung, dass sich das Marktumfeld wieder verbessern könnte.
Derzeit resultieren 13 Kauf-, sechs Halten- und zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel von 215,05 Franken impliziert nach wie vor hohes Aufwärtspotenzial, jedoch reichen die Empfehlungen von 160 bis 300 Franken.
