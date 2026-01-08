Seine Anpassung beruht auf der Situation in den Endmärkten. In Amerika habe sich das Wachstum zuletzt verlangsamt, belastet durch makroökonomische Unsicherheiten. Das Marktumfeld in China bleibe ebenfalls herausfordernd. Jedoch dürfte das Wachstum in der Region EMEA anhalten, getragen von einer soliden Nachfrage im Nahen Osten, in Afrika sowie in Ost- und Südeuropa, so der Experte. Er rechnet dennoch mit einem Umsatzrückgang auf Gruppenebene.